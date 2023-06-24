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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول جميع حجاج السياحة لأداء المناسك.. وعيادتان وصيدلية في خدمتهم

الحج
الحج

في ضوء حرص وتوجيهات الدولة المصرية وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار بضرورة متابعة أحوال حجاج السياحة والتأكد من تقديم كافة التسهيلات وسبل الراحة لهم، فقد وصل جميع حجاج السياحة بسلام إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث وصل، اليوم السبت، آخر رحلات نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وفي سياق متصل، تواصل لجان بعثة الوزارة المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار جدة، أعمالها والمرور على أماكن ومقار إقامة حجاج السياحة بهما والاطمئنان علي الحجاج ومتابعة أحوالهم للوقوف على راحتهم وسلامتهم، بالإضافة إلى متابعة رحلات الوصول بكل من مطاري جدة والمدينة المنورة ومنفذ حالة عمار البري، والتأكد من التزام الشركات بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم حج 1444هـ والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج المصريين.

ومن جانبها، تقوم سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، بالمرور المستمر على مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة بالسعودية، ومقابلة العديد من هؤلاء الحجاج للاطمئنان عليهم والتأكد من مستوى جودة الخدمات والتزام الشركات السياحية بتنفيذ البرامج المتفق عليهم معهم.

وأشارت سامية سامي إلى قيام بعثة الوزارة بتجهيز عيادتين طبيتين وصيدلية لصرف الأدوية للحجاج بكل من فندق أبراج القصواء بمنطقة أجياد، عمارة وقف عبد الكريم مخلص بمنطقة العزيزية، وتوفير إقامة للأطباء بفندق النخبة، موضحة أنه تم اختيار هذه الأماكن نظراً لوجود عدد كبير من حجاج السياحة في الفنادق المحيطة بها التي تعتبر من الفنادق ذات الكثافة العالية من حجاج السياحة المصريين.

وأضافت أنه تم تزويد هذه المقرات بمخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية مما يحقق تقديم أفضل خدمة طبية علاجية لحجاج السياحة، وذلك بالتنسيق مع مسئولي الشركات السياحية المقيمة بتلك الفنادق والبعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة المصرية.

وأكدت على أنه يتم التواصل والتنسيق مع السادة أعضاء البعثة الرسمية للحج المصري بشأن أحوال حجاج السياحة، ويتم موافاتهم بصفة مستمرة بتقارير دورية عن الحالة العامة لحجاج السياحة، موضحة بأنه يوجد عدد5 حالات مرضية بين حجاج السياحة بالمستشفيات السعودية وهم حالياً بحالة جيدة ويتم متابعة هذه الحالات باستمرار للوقوف على آخر المستجدات بشأنهم.

كما أوضحت بقيام البعثة بتوصيل عدد من الحجاج التائهين لمقر إقامتهم والتواصل والتنسيق مع مشرفي الشركات للاطمئنان عليهم عقب توصيلهم لمقر إقامتهم.
 

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