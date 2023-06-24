تنشيط السياحة تكشف جدول زيارة بيب جوارديولا وأسرته لمصر

كشف عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، تفاصيل زيارة المدرب العالمي بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وأسرته لمصر، مشيرا إلى أن هذه الزيارة في غاية الأهمية لقطاع السياحة المصري.



وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن زيارة الشخصيات العالمية من كافة المجالات لمصر دعاية للدولة المصرية بشكل عام ، متابعا أن بعض الزيارات تكاد تكون سرية.

وتابع عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن بيب جوارديولا وصل مساء أمس، واليوم عمل جولة سياحية الأماكن السياحية الأثرية والسياحية في مصر.



وأكمل عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن بكرا عنده زيارة ورحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان ، وعملنا له اليوم حفلة غدا، وتنتهي رحلته لمصر غدا ويسافر إلى إسبانيا.

يزور مصر حالياً، المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعائلته، في زيارة خاصة لمدة أسبوع لقضاء جزء من عطلته الصيفية.