عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنشيط السياحة تكشف جدول زيارة بيب جوارديولا وأسرته لمصر

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

كشف عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، تفاصيل زيارة المدرب العالمي بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وأسرته لمصر، مشيرا إلى أن هذه الزيارة في غاية الأهمية لقطاع السياحة المصري.

txt

بيب جوارديولا وأسرته في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية.. صور


وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن زيارة الشخصيات العالمية من كافة المجالات لمصر دعاية للدولة المصرية بشكل عام ، متابعا أن بعض الزيارات تكاد تكون سرية.

وتابع عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن بيب جوارديولا وصل مساء أمس، واليوم عمل جولة سياحية الأماكن السياحية الأثرية والسياحية في مصر.


وأكمل عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن بكرا عنده زيارة ورحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان ، وعملنا له اليوم حفلة غدا، وتنتهي رحلته لمصر غدا ويسافر إلى إسبانيا.

 

يزور مصر حالياً، المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعائلته، في زيارة خاصة لمدة أسبوع لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

جوارديولا تنشيط السياحة عمرو القاضي اخبار السياحة عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

العشري يقاطع المؤتمر الصحفي عقب لقاء الزمالك وفاركو

الزمالك يتعاقد مع أحمد ميهوب حارس المحلة لمدة 4 سنوات

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الزمالك أمام فاركو

موضوعات متعلقة

بيب جوارديولا يصل إلى مصر .. اعرف سر الزيارة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة | لدغة حشرة تصيب صغار السن بمرض خطير.. تحذير من ملابس تجذب الناموس.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل.. صور أمينة خليل من المالديف

فضل يوم عرفة.. يكفر ذنوب سنتين ويحسدنا اليهود عليه

قبل 30 يونيو.. مصطفى بكرى يكشف تفاصيل لقاء محمد مرسى بالفريق السيسى بقصر القبة

السعودية.. تفاعل واسع بعد تداول فيديو لحركة الطائرات في آخر يوم لوصول الحجاج| شاهد

بوسي تكشف لأول مرة السبب الحقيقي لخلافاتها مع طليقها.. ماذا قالت؟

بكاء الفنانة بوسي بعد حديثها عن والدتها الراحلة.. ضهري انكسر من بعدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لك عند تناول طبق من البليلة يوميا؟.. لن تتوقع

أحترس من الإفراط في تناول هذا المشروب الصيفي

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ