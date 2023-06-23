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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيب جوارديولا وأسرته في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

جوارديولا
جوارديولا

زار ، المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك برفقة أفراد أسرته.

جاءت الزيارة على هامش تواجده حالياً في مصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية بها وزيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان، وذلك بعد تحقيق الثلاثية التاريخية «الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا»،قبل الاستعداد للموسم الجديد.

من جانبه، أكد  الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن استقبال المتحف لهذه الزيارات الهامة يبعث صورة إيجابية عن المقصد السياحي المصري ويجعل من المتحف واجهه أساسية في البرامج السياحية المختلفة، معرباً عن استعداد المتحف الدائم لاستقبال السائحين والوفود من جميع دول العالم.

وقام المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال زيارته بالمتحف، بجولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي للتعرف على مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري.

وأبدى بيب جوارديولا سعادته بهذه الجولة، وأعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كما حرص على التقاط العديد من الصور لمعروضات المتحف، والصور التذكارية له داخل قاعات المتحف.
 

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المدرب الإسباني بيب جوارديولا جوارديولا الإسباني بيب جوارديولا الأقصر وأسوان الحضارة المصرية الدوري الإنجليزي الدكتور أحمد غنيم

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