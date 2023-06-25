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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس القبائل العربية: سيناء تغيرت في عهد الرئيس السيسي

الشيخ إبراهيم رفيع
الشيخ إبراهيم رفيع

تحدث الشيخ إبراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، عن "كيف تغير وضع سيناء بعد 10 سنوات من ثورة 30 يونيو".

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وقال الشيخ إبراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": “لم تكن للدولة أي إرادة فيما سبق فيما يخص تنمية وتعمير سيناء”، مؤكدا أن سيناء ظلت مهملة لعدة عقود حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف: "سيناء تغيرت في عهد الرئيس السيسي وتم صرف أكثر من 650 مليار جنيه ما بين محطات لتحلية المياه وطرق وصلت إلى أكثر من 3 آلاف كيلو متر امتدت عبر سيناء وهذه الطرق هي التي قربت المسافات بين القرى والنجوع، وأدت إلى وجود 5 مناطق صناعية على أرض سيناء".

 

وأردف: "كنا قبل عهد الرئيس السيسي نفرط في ثروة مصر القومية من الرمال السوداء والسيلكون ونصدرها إلى الصين وتركيا وغيرها، وصدر قرار من الدولة في عهد الرئيس السيسي عام 2017 بوقف تصدير تلك الثروة".

 

 

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