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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث مع جمعية المستثمرين الخطة التسويقية المستقبلية لـ شرم الشيخ|صور

خلال اجتماعه بالمستثمرين
خلال اجتماعه بالمستثمرين

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه، بمدينة شرم الشيخ، بجمعية المستثمرين بشرم الشيخ وذلك بغرض بحث ومناقشة الخطة التسويقية المستقبلية لمدينة شرم الشيخ.

بحضور المهندس تامر مكرم رئيس الجمعية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين أعضاء الجمعية وبحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد .
وكانت قد استهدفت مدينة شرم الشيخ فتح أسواق جديدة بعد حرب روسيا وأوكرانيا وعمل اتفاقيات تعاون مع صربيا وأذربيجان ولبنان والأردن واستهداف السياحة العربية كما بدأت تعود أسواق إيطاليا وتركيا وعدد من دول أوروبا .

 

 

اجتماع المستثمرين

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جمعية المستثمرين بحث فودة خطه السياحة المستقبلية

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