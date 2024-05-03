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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذر.. تحديث لفيسبوك يسمح باستخدام صورك وفيديوهاتك الخاصة على السوشيال ميديا

قال المهندس محمد سعيد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن فيس بوك يحاول أن يكون متعاون مع المستخدمين.

وأوضح أنه "يكون بشكل هو متخيل أن دي حاجة  كويسة جدا وبيساعد المستخدمين وكل ما بيلاقيك أستخدمت الكاميرا وصورت شوية صور هو بيكون شايفها طبعا لان انت مديله صلاحيات علي أنه يتطلع على الملفات الموجودة علي الموبايل بتاعك"، مضيفا أن فيس بوك هو شبكة تواصل اجتماعي هو يهمه زيادة تواصل الناس.    

وأضاف محمد سعيد، خلال برنامج "الخلاصة" المذاع علي قناة "المحور"، أن الفيس بوك يقترح عليك أن الصور التي صورتها بكاميرا الموبايل "ايه رايك ابلغ الناس أن انت صورت الصور الفلانية، وياخد كل المعلومات اللي ليها علاقة بالصور دي".

واستكمل: هذا يختلف من شخص لشخص الفيس بوك شايف أن هكذا يزيد من تواصل المستخدمين وهناك بعض الشخصيات تحب نشر عن نفسها كل شئ، مضيفا أن هذا يتعارض مع احتياطات الأمان.


https://www.facebook.com/share/v/9Rn3bVrq8393W1FG/?mibextid=ox5AEW

برنامج الخلاصة خبير تكنولوجيا المعلومات خبير تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات السوشيال ميديا

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