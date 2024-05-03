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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة الجونة

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه، استعدادًا لمباراة الجونة، التي ستجمع الفريقين مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وخاض الفريق مرانه الختامي، اليوم، على ملعب مختار التتش، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل الانتقال إلى ‏التدريبات البدنية والخططية في الملعب.‏

كما عقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون؛ لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بالاستعداد للمباراة، التي تقام في السابعة من مساء غد، على ا‏ستاد القاهرة الدولي.‏

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ‏الأربعاء الماضي على استاد برج العرب، ورفع الفريق ‏رصيده إلى 24 نقطة.‏ 

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