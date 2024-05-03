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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أسعار الذهب والدولار في الأسواق

انخفاض طفيف في سعر الذهب وعيار 21 الآن

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21  يعاود الاقتراب من ال3000 جنيه، بينما يسود الاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، تفاصيل، بالاضافة الى سعر صرف الدولار اليوم الجمعة ٣ مايو ٢٠٢٤.

حيث شهد أسعار الذهب، انخفاضاً اليوم نتيجة هبوط الأوقية عالميا تلامس 2300 دولار بعد أن سجلت نحو 2431 دولارا كأعلى سعر قبل أيام.

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 3,090  جنيها للشراء و 3,070 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الجرام عيار 18 ، 2,649 جنيهًا للشراء و 2,631 جنيها للبيع.

وتواصل الدولة جهودها لملاحقة المتلاعبين بأسعار الذهب أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

وتشير التوقعات خلال الأيام القليلة القادمة  إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار ، ومن المرجع أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه  نحو 40 جنيها.

وذلك بسبب أن مصر  ستتلقى ١٤ مليار دولار خلال الأيام القليلة القادمة من صفقة رأس الحكمة.

أسعار الذهب انخفاض اسعار الذهب عيار 21 ندى باهي سعر صرف الدولار الدولار

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