ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ الفاسد؟

مع قدوم شم النسيم يلجأ المصريون إلى تناول الفسيخ و الرنجة و تلوبين البيض من علامات وعادات شم النسيم ولكن هناك بعض الأضرار لتناول الفسيخ إذا كان فاسداً نقدمها لك فى هذا التقرير .





نشر الدكتور محمود الجرايحى استشارى الحميات والجهاز الهضمى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم..





تعرف على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم..





يسبب التسمم وأعراض تسمم الفسيخ كالتالى:





القيء





الإسهال





الغثيان





ارتفاع درجة الحرارة





آلام البطن





ضيق في التنفس





جفاف الحلق





صعوبة البلع





زغللة في العين.





ويحدث التسمم فى حالة عدم تخزين وتمليح الفسيخ بطريقة سليمة مما يسبب نمو بكتريا لا هوائية بالفسيخ

وعموما نحذر مرضى القلب والكلى والضغط من تناول الأسماك المملحة .