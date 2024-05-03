عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ الفاسد؟

صدى البلد

مع قدوم شم النسيم يلجأ المصريون إلى تناول الفسيخ و الرنجة و تلوبين البيض من علامات وعادات شم النسيم ولكن هناك بعض الأضرار لتناول الفسيخ إذا كان فاسداً نقدمها لك فى هذا التقرير .


 

نشر  الدكتور محمود الجرايحى استشارى الحميات والجهاز الهضمى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم..


 

تعرف على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم..


 

يسبب التسمم وأعراض تسمم الفسيخ كالتالى:


 

القيء


 

الإسهال


 

الغثيان


 

ارتفاع درجة الحرارة


 

آلام البطن


 

ضيق في التنفس


 

جفاف الحلق


 

صعوبة البلع


 

زغللة في العين.


 

ويحدث التسمم فى حالة عدم تخزين وتمليح الفسيخ بطريقة سليمة مما يسبب نمو بكتريا لا هوائية بالفسيخ

وعموما نحذر مرضى القلب والكلى والضغط من تناول الأسماك المملحة .

أعراض تسمم الفسيخ الفسيخ الفاسد تسمم الفسيخ تناول الفسيخ تناول الأسماك المملحة ر الفسيخ شم النسيم ضيق فى التنفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

موضوعات متعلقة

ببنطلون ممزق.. بوسى تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

بحلاقة زيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة ملفتة عبر إنستجرام|شاهد

فوائد خارقة لتناول اللبنة.. اعرفها

مخاطر تناول الزنجبيل .. احذرها

طريقة تحضير بخاخ إكليل الجبل والقرنفل للشعر

لقاء الخميسي تثير الجدل بفستانها في أحدث ظهور

طريقة عمل الدونات بالشوكولاته

ترشيحاتنا

بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة

مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة الجونة

الروس والأمريكان في قاعدة عسكرية واحدة .. النيجر على صفيح ساخن

المقاولون العرب يتقدم على زد في الشوط الأول بالدوري

حَرَّ وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة  

مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس غدًا لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراجعت 200 ألف جنيه.. أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ الفاسد؟

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

طريقة عمل كوكيز الفستق السريع بمذاق لا يقاوم

فيديو

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

انخفاض طفيف في سعر الذهب وعيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ