عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يتقدم على زد في الشوط الأول بالدوري

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة المقاولون العرب وناي زد بتقدم ذئاب الجبل بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من دورى nile.

سجل عمار حمدى هدف المقاولون في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية سكنت شباك على لطفى حارس مرمى زد.

وتعرض محمد إسماعيل، مدافع زد، للطرد في الدقيقة 25 من عمر المباراة، بعد إعاقته لمهاجم المقاولون على حدود منطقة الـ18.

تشكيل زد أمام المقاولون
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.
خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – أحمد الصغيري.
خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني – مصطفى سعد.

تشكيل المقاولون أمام زد
حراسة المرمى: محمود أبو السعود.
خط الدفاع: فاروق نور الدين – لؤي وائل – أمير عابد.
خط الوسط: عمار حمدي – جوزيف أوشايا – محمد مجلي – عماد ميهوب - أحمد الشيمي.
خط الهجوم: محمد عنتر – محمد سالم.

ويحتل زد المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يقبع المقاولون في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

موضوعات متعلقة

الاتحاد يتقدم على بلدية المحلة في الشوط الأول بالدوري

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مصنع الكحول الإثيوبي يحصد المركز السابع

بطولة إفريقيا للطائرة| سوكوسيم السنغالي يحصد المركز التاسع بالفوز على مشعل بجاية الجزائري

إجراء عاجل من الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

اللاعب الأكثر أنانية | نجم ليفربول يوجه انتقادًا صادمًا لـ محمد صلاح

تشكيل مواجهة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بالدوري

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

ألمانيا تعلن موعد الكشف عن قائمتها المشاركة بأمم أوروبا

ترشيحاتنا

حماس تؤكد زيارة وفدها للقاهرة غدا لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار بغزة

بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة

مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة الجونة

الروس والأمريكان في قاعدة عسكرية واحدة .. النيجر على صفيح ساخن

المقاولون العرب يتقدم على زد في الشوط الأول بالدوري

حَرَّ وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة  


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراجعت 200 ألف جنيه.. أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ الفاسد؟

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

طريقة عمل كوكيز الفستق السريع بمذاق لا يقاوم

فيديو

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

انخفاض طفيف في سعر الذهب وعيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ