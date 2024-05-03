المقاولون العرب يتقدم على زد في الشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة المقاولون العرب وناي زد بتقدم ذئاب الجبل بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من دورى nile.

سجل عمار حمدى هدف المقاولون في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية سكنت شباك على لطفى حارس مرمى زد.

وتعرض محمد إسماعيل، مدافع زد، للطرد في الدقيقة 25 من عمر المباراة، بعد إعاقته لمهاجم المقاولون على حدود منطقة الـ18.

تشكيل زد أمام المقاولون

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – أحمد الصغيري.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني – مصطفى سعد.

تشكيل المقاولون أمام زد

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: فاروق نور الدين – لؤي وائل – أمير عابد.

خط الوسط: عمار حمدي – جوزيف أوشايا – محمد مجلي – عماد ميهوب - أحمد الشيمي.

خط الهجوم: محمد عنتر – محمد سالم.

ويحتل زد المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يقبع المقاولون في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.