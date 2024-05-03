طارق إسماعيل للاستثمار العقاري تطرح وحدات فندقية بـ رأس سدر والساحل الشمالي

نصح المهندس طارق إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة طارق إسماعيل للاستثمار العقاري المواطنين قبل التعاقد على وحدات سكنية بمعرفة رئيس مجلس إدارة الشركة وطريقة تفكيره.

وأضاف طارق إسماعيل خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى طاهر حمدي، أن الشركة أقامت عددا من المشاريع المهمة المتمثلة فى مجموعة قرى"اكوا 1و2و3و4 فى الساحل الشمالى فى الكيلو 77 تحديدا.

حمامات سباحة

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة طارق إسماعيل للاستثمار العقارى أن القرية الواحدة مقامة على مساحة 10 أفدنة وتضم 7 حمامات سباحة وكل قرية لها شاطئ خاص بها.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة طارق إسماعيل للاستثمار العقارى عن طرح قريتين للبيع بالساحل الشمالى ورأس سدر وتضم كل قرية وحدات فندقية.