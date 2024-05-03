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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق إسماعيل للاستثمار العقاري تطرح وحدات فندقية بـ رأس سدر والساحل الشمالي

طارق إسماعيل للاستثمار
طارق إسماعيل للاستثمار العقاري

نصح المهندس طارق إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة طارق إسماعيل للاستثمار العقاري المواطنين قبل التعاقد على وحدات سكنية بمعرفة رئيس مجلس إدارة الشركة وطريقة تفكيره.

وأضاف طارق إسماعيل خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى طاهر حمدي، أن الشركة أقامت عددا من المشاريع المهمة المتمثلة فى مجموعة قرى"اكوا 1و2و3و4 فى الساحل الشمالى فى الكيلو 77 تحديدا.

حمامات سباحة

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة طارق إسماعيل للاستثمار العقارى أن القرية الواحدة مقامة على مساحة 10 أفدنة وتضم 7 حمامات سباحة وكل قرية لها شاطئ خاص بها.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة طارق إسماعيل للاستثمار العقارى عن طرح قريتين للبيع بالساحل الشمالى ورأس سدر وتضم كل قرية وحدات فندقية.

الإعلامي طاهر حمدي الساحل الشمالي حمامات سباحة رأس سدر طرح وحدات طارق إسماعيل

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