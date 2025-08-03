إعلامي يكشف مصير نجم الأهلي رضا سليم والنادي الأقرب للتعاقد معه

كشف الإعلامي أمير هشام مصير نجم الأهلي رضا سليم و النادي الاقرب للتعاقد مع اللاعب.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: رضا سليم لاعب النادي الأهلي لم يتلق عرضاً رسمياً من نادي قطر القطري، ولا توجد أي مفاوضات من قريب أو بعيد، واللاعب يمثل مشكلة داخل النادي.

وأضاف: رضا سليم يحصل على 700 ألف دولار، وقائمة الأجانب مكتملة للغاية، واللاعب رفض العديد من العروض المغربية.

وتابع : رضا سليم يريد الحصول على نفس المقابل المالي، والأقرب انتقاله لنادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، مع تحمل النادي الأهلي جزءاً كبيراً من راتبه.

وكان قد دخل محمد يوسف، المدير الرياضى للنادى الأهلى، فى صراع مع الوقت، لإنجاز ملف تسويق الخماسى: رضا سليم وأحمد عبدالقادر وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومصطفى البدرى، قبل إغلاق باب القيد المحلى الأربعاء المقبل.

ويحاول مسئولو الأهلى إنهاء الأزمة قبل غلق باب القيد، وبالتالى سيرحل رضا سليم بصفقة انتقال حر، بخلاف أنه سيحصل على باقى قيمة عقده كاملا.

ويملك الأهلى عرضا من سيراميكا كليوباترا لضم اللاعب على سبيل الإعارة، لكن رضا سليم حتى الآن ينتظر الفريق القطرى الذى استفسر عن ضمه.

وبعيدا عن هذا الملف، تسعى إدارة الأهلى إلى توفير 280 مليون جنيه، لسداد مقدمات عقود الموسم الجديد للاعبى الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن البطولة ستنطلق الجمعة المقبل، لذا كلف محمود الخطيب، رئيس النادى، الإدارة المالية بتوفير المبلغ كاملا لبدء صرف المستحقات قبل بداية الموسم الجديد.