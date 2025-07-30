أحمد حسن: رضا سليم يوافق على الرحيل عن الأهلي بشرط الحفاظ على راتبه

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب المغربي رضا سليم مع النادي الأهلي.

ونقل حسن عن مصدر داخل القلعة الحمراء أن رضا سليم أبلغ محمد يوسف، المدرب العام للفريق، بموافقته على أي قرار من الإدارة سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، لكنه اشترط الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه حاليًا في النادي.

وتلقي النادي الأهلي عرضا من أحد وكلاء اللاعبين يعرض فيه إنتقال رضا سليم جناح الفريق الأول لكرة القدم علي سبيل الإعارة الي قطر القطري لمدة موسم مع وجود بند الشراء النهائي .



ويخوض الفريق الأحمر مباراته الودية الأولي بالقاهرة في السادسة من مساء اليوم بمواجهة فريق أنبي استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري التي تحدد لها يوم 8 اغسطس المقبل بمواجهة مودرن سبورت في الجولة الأولي.



وكان الأهلي قد بدأ فترة الإعداد بمرخلة أولي تضمنت قياسات بدنية وتدريبات في التتش استمرت 5 أيام ثم المرحلة الثانية معسكر مغلق في مدينة طبرقة التونسية استمر 9 ايام شهد مواجهتي الملعب والبنررتي ثم المرحلة الثالثة باستاد مختار التتش والتي تستمر حتي موعد إنطلاق الدوري وتتضمن مواجهة انبي اليوم ثم سيراميكا كليوباترا ويبحث الاسباني خوسيه ريبيرو عن خوض ودية ثالثة ولكن ضيق الوقت قد يعوق ذلك.