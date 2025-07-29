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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض قطري لرضا سليم بالأهلي.. اعرف التفاصيل

رضا سليم
رضا سليم
عبدالحكيم أبو علم

تلقي النادي  الأهلي عرضا من احد وكلاء اللاعبين يعرض فيه إنتقال رضا سليم جناح الفريق الأول لكرة القدم علي سبيل الإعارة الي قطر القطري لمدة موسم مع وجود بند الشراء النهائي .


ويخوض الفريق الأحمر مباراته الودية الأولي بالقاهرة في السادسة من مساء اليوم بمواجهة فريق أنبي استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري التي تحدد لها يوم 8 اغسطس المقبل بمواجهة مودرن سبورت في الجولة الأولي.


وكان الأهلي قد بدأ فترة الإعداد بمرخلة أولي تضمنت قياسات بدنية وتدريبات في التتش استمرت 5 أيام ثم المرحلة الثانية معسكر مغلق في مدينة طبرقة التونسية استمر 9 ايام شهد مواجهتي الملعب والبنررتي ثم المرحلة الثالثة باستاد مختار التتش والتي تستمر حتي موعد إنطلاق الدوري وتتضمن مواجهة انبي اليوم ثم سيراميكا كليوباترا ويبحث الاسباني خوسيه ريبيرو عن خوض ودية ثالثة ولكن ضيق الوقت قد يعوق ذلك.

ويسعي ريبيرو لتجهيز لاعبيه بشكل جيد بدنيا وفنيا قبل إنطلاق مسابقة الدوري .

النادي الأهلي رضا سليم الاهلي محمد يوسف فريق قطر القطري

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