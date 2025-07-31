رضا سليم يقترب من الانتقال لهذا النادي بعد رحيله عن الأهلي

دخل نادي قطر القطري في مفاوضات متقدمة مع النادي الأهلي المصري للحصول على خدمات الجناح المغربي رضا سليم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وحسبما علم صدي البلد، أبدى الأهلي ترحيبه بالعرض القطري، في ظل صعوبة قيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد، بسبب اكتمال قائمة الأجانب التي تضم كلًا من: ريتشارلي جراديسار، أشرف بن شرقي، أشرف داري، محمد علي بن رمضان، وأليو ديانج.

اتفاق مبدئي ومفاوضات جارية

اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال رضا سليم إلى نادي قطر لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل مقابل مادي مع تحمل النادي القطري راتب اللاعب، مع وجود بند يتيح شراء العقد نهائيًا بنهاية الإعارة مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه لاحقًا.

وكان الأهلي قد قرر رفع اسم رضا سليم من قائمته في يناير الماضي بعد تعرضه لإصابة، قبل أن يتجه النادي إلى تسويقه هذا الصيف، نظرًا لصعوبة قيده مجددًا في القائمة الحمراء.

جلسة حسم مستقبل رضا سليم

وفي سياق متصل، عقد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، جلسة مع اللاعب المغربي لمناقشة العروض المتاحة له خلال الميركاتو الصيفي، وعلى رأسها العرض المقدم من نادي قطر.