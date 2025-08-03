رسامة 6 قمامصة ومكرسة جُدد بإيبارشية ديرمواس

صلّى نيافة الأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا القداس الإلهي، أمس، بكنيسة السيدة العذراء بدير مواس، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح 6 من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية.

وهم: الأب القمص بسطوروس شفيق كاهن دير السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بدلجا، والأب القمص غبريال بشرى كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بقرية تانوف، والأب القمص روفائيل وديع كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بقرية الوجاك، والأب القمص أثناسيوس عطيه كاهن كنيسة موسى النبي بقرية العمارية الشرقية، والأب القمص يوسف فهمي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الرحمانية، والأب القمص دوماديوس فرج كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بقرية أولاد مرجان، كما صلى صلوات التكريس لإحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة لراغبات التكريس البتولي، ونالت المكرسة الجديدة اسم إيريني، وتم قبول 4 فتيات مبتدئات للتكريس.

وشارك في الصلوات الأحبار الأجلاء نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا.