160 قطعة يوميا.. بدء وضع الآثار داخل فتارين المتحف المصري الكبير

قال الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة للشئون الأثرية، إنه تم البدء ووضع القطع الأثرية داخل فتارين العرض بالقاعات الرئيسة بـ المتحف المصري الكبير.

وأضاف "الطيب عباس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي"أن هناك أمكان وطرق مختلفة في العرض لكل قاعة، مشيرا إلى أن هناك آثار أخرى كبيرة وثقيلة في صالات عرض وليست فتارين .

وأوضح مساعد وزير السياحة للشئون الأثرية، أنه يتم عرض أفضل قطع أثرية ما بين قطع خشبية وتماثيل حجرية عن الحضارة المصرية والمجتمعات المصرية القدمة وعلاقة الملوك المصريين بالدول المجاورة، تحكى عن مجموعة عن القصص وسيناريو للعرض .

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير



وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من جميع الأعمال في شهر 9 ، يتم الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير في القريب العاجل واختيار الموعد المناسب لافتتاح المتحف باعتباره حدث عالمي يحضره أشخاص من جميع أنحاء العام.