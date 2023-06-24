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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

160 يومياً.. المتحف المصري الكبير يبدأ في وضع القطع الأثرية داخل الفتارين

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

في إطار المتابعة الأسبوعية لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، عقد اليوم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم، والدكتورة ياسمين صبري ممثلا عن الشركات المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على معدل سير الأعمال بالمتحف وأنها تتم طبقاً للتوقيتات المحددة لنهوها وفقا للخطة الموضوعة في إبريل الماضي للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في سبتمبر القادم.

كما تم استعراض خطة وضع وتثبيت القطع الأثرية داخل فتارين العرض الجاهزة لاستقبال هذه القطع بالقاعات الرئيسية حيث بدأ فريق العمل من الأثريين والمرممين بوضع متوسط ما يزيد عن 160 قطعة أثرية يوميا، وذلك اعتباراً من الأسبوع الماضي، لتحقيق البرنامج المضغوط للانتهاء من وضع جميع القطع الأثرية بالفتارين.
 

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IMG-20230624-WA0034
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IMG-20230624-WA0035
المتحف المصري الكبير وزير السياحة والاثار آثار أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الآثرية

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