ندوة تثقيفية حول بناء السلام الاجتماعي ونبذ للعنف بالعريش 

ينظم كيان رواد المحافظات الحدودية ، الندوة التثقيفية بعنوان (بناء السلام المجتمعي ونبذ العنف) ،احتفالا بذكري ثورة ٣٠ يونيو ..البناء والتنمية والتعمير وذلك يوم الاثنين الموافق ٦/٢٦ في تمام الساعة ٦ بمسرح مركز شباب مدينة العريش "الساحه الشعبية" محافظة شمال سيناء .

مصر قوية

وقال الدكتور وليد فهمي مقرر كيان رواد ، إن الندوة تؤكد على أن مصر قوية بشبابها في ظل الجمهورية الجديدة التي يدعو إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يمثل الشباب القوة الضارة في عمليات التنمية، وأن المرحلة القادمة تتطلب المحافظة على السلام الاجتماعي والبعد عن العنف، والدعوة إلى العمل من أجل التعمير.



ولفت إلى أن الندوة تهدف إلى حث الشباب ليكون شريكا في عملية البناء واحداث التنمية في مختلف محافظات الجمهورية ، وخاصة المحافظات الحدودية التي تتطلب مزيدا من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة للمحافظة على الاستقرار .