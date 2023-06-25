محادثات مرتقبة مع السيسي.. تفاصيل اليوم الثاني لرئيس الوزراء الهندي في مصر

يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي وصل إلى مصر أمس السبت، في زيارة تستمر لمدة يومين لتعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، من المقرر أن توقع مصر والهند مجموعة من المذكرات والاتفاقات التي تهدف لتوطيد العلاقات بينهما، خلال زيارة مودي.

كما سيزور مودي لاحقًا مسجد الحكيم التاريخي في القاهرة، الذي تم تجديده مؤخرًا بمساعدة طائفة البهرة الداودية، ومقرها الهند، ومقابر هليوبوليس العسكرية لتكريم الجنود الهنود الذين قاتلوا في الحرب العالمية الأولى.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي بعد 6 أشهر من حضور الرئيس السيسي عرض يوم الجمهورية في الهند كضيف رسمي.

كما أنها تعد أول زيارة دولة لرئيس وزراء هندي لمصر منذ عام 1997.

وهبطت رحلة مودي في مطار القاهرة الدولي بعد ظهر أمس السبت، قادمًا من رحلة استغرقت أربعة أيام إلى الولايات المتحدة حيث أجرى محادثات مع الرئيس جو بايدن، وألقى كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، والتقى بكبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين والهنود.

وفي يناير الماضي، اتفق الرئيس السيسي ومودي على تدابير لزيادة التجارة الثنائية في 5 سنوات إلى 12 مليار دولار، ارتفاعًا من 7.3 مليار دولار في 2021-22.

وخلال زيارة السيسي، وقعت الدولتان أيضًا اتفاقيات حول توسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والبث الإذاعي.