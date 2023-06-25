الولايات المتحدة تدعو إسرائيل لمحاسبة المستوطنين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عن قلقه العميق إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية.



وأكد سوليفان - في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنيجبي، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه، داعيًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لاستعادة الهدوء وخفض التوترات.



ودعا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب بما في ذلك التوسع الاستيطاني التي تزيد من تأجيج التوترات، معربًا عن أمل الولايات المتحدة في أن يبني الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على الالتزامات التي تم التعهد بها خلال الفترة الأخيرة، وأن يجتمعا في وقت قريب.