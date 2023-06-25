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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تعرب عن دعمها الكامل لروسيا في التعامل مع التمرد الأخير

صدى البلد

 أعربت كوريا الشمالية عن دعمها الكامل لروسيا في التعامل مع ما تواجهه من تمرد أخير من مجموعة "فانجر".

وأكد نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل - خلال لقائه مع السفير الروسي لدى العاصمة الكورية الشمالية /بيونج يانج/ ألكسندر ماتسيجورا، حسبما نقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /الأحد/ - اعتقاده الراسخ بأنه سيتم إخماد التمرد المسلح الأخير في روسيا بنجاح.

وقال إيل إن جيش روسيا القوي وشعبها من شأنه بالتأكيد أن يتغلب على الصعوبات والتحديات ويخرج بانتصار تاريخي في العملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا.

وكان أفراد مسلحون روسيون من مجموعة فانجر قد انسحبوا بعد إحراز تقدم بمعظم الطريق إلى موسكو خلال الأسبوع الجاري، ما خفف أخطر أزمة أمنية في روسيا منذ عقود. 
 

 

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