الجهاز الفني للزمالك يضع برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وتضمنت هذه الفقرة تدريبات تأهيل بالكرة وبدونها، وتم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وتولى أعضاء الجهاز المعاون بالفريق الإشراف على هذه الفقرة ، وحرصوا على تدوين كافة التفاصيل بالفقرة ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين.

ويستعد الفريق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.