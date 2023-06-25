محمد عواد يخوض فقرة تأهيلية خاصة في "الجيم"

خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لمحمد عواد من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بسبب الإصابة التي يعاني حارس المرمى في عضلة السمانة وغاب بسببها عن مباراة فاركو الأخيرة في كأس مصر.

ويخوض محمد عواد خلال الفترة الحالية مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة تمهيدا للعودة للمشاركة في الفترة المقبلة.

برنامج تأهيلي

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وتضمنت هذه الفقرة تدريبات تأهيل بالكرة وبدونها، وتم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وتولى أعضاء الجهاز المعاون بالفريق الإشراف على هذه الفقرة ، وحرصوا على تدوين كافة التفاصيل بالفقرة ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين.

ويستعد الفريق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.