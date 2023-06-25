سامسون أكينولا يواصل برنامجه التأهيلى فى الزمالك

واصل البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وقام سامسون أكينيولا بأداء بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب لعدة دقائق بجانب أمور تأهيلية أخرى موضوعه له بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة .

ويعاني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة. ويستعد الفريق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز