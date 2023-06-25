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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادا لمواجهة غزل المحلة

صدى البلد

أدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية ومحمد عز الدين "سيمو" مواليد ٢٠٠٣، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

 و ركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس مع الرباعي على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة منها التسديد من مسافات و زوايا مختلفة بجانب أمور أخرى خاصة بمشاركة الحارس كلاعب بالفريق .

 وحرص عبدالمنصف على منح الحراس تعليمات متواصلة أثناء أداء الفقرة التدريبية ، و مشاركتهم في التقسيمة الفنية.

 ويستعد الفريق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز

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