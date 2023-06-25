رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري مع الصين

صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس، اليوم الأحد، بأنه سيحدد موعد زيارته للصين فى الوقت المناسب، مؤكدًا أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، في معرض تصريحات صحفية، رداً على سؤال بشأن موعد زيارته للصين: "إننا سنضع اللمسات النهائية بشأن موعد هذه الزيارة في الوقت المناسب".

وأضاف أن "أستراليا ما زالت تسعى من أجل إزالة أي قيود على التجارة بين البلدين، لأن حقيقة الأمر هي أنه من مصلحة أستراليا أن تصدر منتجاتها إلى الصين، كما أنه من مصلحة الصين أيضاً أن تتلقى هذه الصادرات".

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء الأسترالي إلى أن زيارته الخارجية القادمة ستكون خلال شهر يوليو القادم، وذلك للمشاركة في قمة حلف الأطلسي (ناتو) المقرر عقدها في العاصمة الليتوانية فيلينوس.