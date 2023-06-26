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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإدخار لن يجعلك ثريا.. أسهل طريق للوصول للملايين بشهادة رجال الأعمال

اسهل طريق للثراء
اسهل طريق للثراء

قد يعتقد البعض أن أسهل طريق لـ الثراء وامتلاك الكثير من المال هو الإدخار، ولكن رجلي الأعمال المليونيرين ، العصاميين باربرا كوركوران وجرانت كاردون يختلفان مع هذا الرأي.

 

وفي هذا السياق قال كاردون الرئيس التنفيذي لشركة كاردون كابيتال وهي شركة تستثمر في العقارات، ومؤلف كتاب The 10X Rule، في تغريدة حديثة له إن: "الادخار لن يجلب لك الثروة".

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ووافقته كوركوران رائدة الأعمال العقارية ونجمة برنامج Shark Tank ، "أنا لست مؤمنًا بـ الادخار، لم أدخر سنتًا واحدًا طوال حياتي"، بحسب سي ان بي سي عربية.

 

ولعل أبرز ما أكده المليونيران أن بناء الثروة يأتي عبر الإنفاق والاستثمار فهما السبيل الأقرب لذلك، على عكس الإدخار.

 

ادخار المال في حالة واحدة

يمكنك التفكير في ادخار المال حتى تحتاجه، لكن كوركوران وكاردوني يقولان إنه يجب عليك الحفاظ على تدفق أموالك إذا كنت ترغب في بناء ثروة حقيقية.

 

قال كاردون لمتابعيه في مقطع فيديو نُشر على تويتر : “الثروة الحقيقية تأتي من خلال الاستثمار لا الادخار، استثمر في الأشياء التي تخلق التدفق النقدي، مكن أن يكون الاستثمار مخيفًا بسبب احتمال خسارة المال، بدلاً من ادخار أموالك والخوف من إنفاقها، يقول إنه يجب عليك استثمارها في الأصول التي ستدر لك المزيد من الدخل”.

 

وقالت رائدة الأعمال العقاري قالت إنها لم تدخر سنتاً واحداً طوال حياتها، وترى رفقة كاردون أن الإنفاق و الاستثمار هما السبيل للثراء، وإنفاق أموالها على الأشياء الصحيحة - مثل الاستثمارات في الشركات الناشئة وشركتها العقارية - جعلها أكثر ثراءً وسعادة.

 

وأوضحت كوركوران: "المال يجني المال، إذا كنت على استعداد لمشاركته وإنفاقه، فهذا مفيد حقًا أو على الأقل نجح معي بالتأكيد".

 

وتقول كوركوران حول الخوف من خوض التجربة في الاستثمار ،  إنها كانت على وشك الإفلاس "للمرة الخامسة" قبل أن تفكر في فكرة جنت منها مليون دولار في يوم واحد.

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