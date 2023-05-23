عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنون الثراء.. القصة الكاملة لتخلص عاملين من شاب لفتح مقبرة أثرية بسوهاج

جثة - ارشفية
جثة - ارشفية

جريمة مأساوية في محافظة سوهاج..حلم الثراء السريع يراود الكثير من الشباب، للحصول على الأموال، حتى ولوكان ذلك على حساب روح بشرية لا ذنب لها، هذا الحلم راود شابين وسلما تفكيرهما وعقلهما لأحد المشعوذين الذي أقنعهما بوجود مقبرة آثرية في المنطقة الجبلية بـ محافظة سوهاج، ويحتاج لفتحها التضحية بشاب من خلال ذبحه وتقديمه قرباناً حتى يتم فتح المقبرة بسهولة ويسر.
جنون الشابين بالثراء الفاحش، جعلهما فريسة لإرتكاب أي جريمة من أجل تحقيق حلمهما السرابي، وأقدما على خطف شاب، وجلبه إلى المنطقة الجبلية من أجل تنفيذ تعليمات المشعوذ الأكبر الذي أقنعهما بذلك.

جنون الثراء يدفع عاملان لإنهاء حياة شاب لفتح مقبرة آثرية
 

وبدأوا بالفعل بتنفيذ خطتهم، ليتحول المشهد في المنطقة الصحراوية، من مشهد سينمائي إلى حقيقة، من خلال دماء تسيل وتنسدل من أعلى المنطقة الجبلية في سوهاج، وجسد شاب في العشرينات من العُمر، يمزقه الأعيرة النارية تمزيقًا، ورائحة عفونة جثمانه تفوح من أرجاء المنطقة وكإن كل جزءًا منه موضوعًا في مكانًا يختلف عن الآخر، والرمال الصفراء يتلون لونها بدمائه.

واقعة تُقشعِر لها الأبدان وتنشق بها قلوب الآباء خوفًا على أبنائهم، الواقعة التي هزت عرش محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، حيث توغلت أسطورتها إلى عقول المواطنين، وخشى الجميع أن تكون تلك الأمور حقيقية ويسعى وراءها من كان في قلبه مرض.

"لازم تقدم روح إنسان قربان للجن الحارث للمقبرة الأثرية عشان تفتح وتنول المراد"، تلك الأسطورة التي يبثها المشعوذين في عقول من كان بقلوبهم مرض، فيصدق من يُريد الغنى بطريقة سريعة، ويسعى في طريق يعمهُ الظلام، ويزهق روح إنسان مقابل تقديمه للجن والنيل من المقابر الأثرية مرادهم، لم يفكروا لحظة ما أن ما هذا إلا خدع يخادعونهم بها.

لنرى شابين يقفان اليوم على حافة الموت؛ عقب قتلهما شاب عشريني، رميًا بالرصاص؛ ليقدماه قُربانًا للجن ويفتتحان المقبرة الأثرية بالمنطقة الجبلية دائرة مركز شرطة سوهاج، وذلك عقب إصدار محكمة جنايات سوهاج حكمها بالاعدام شنقاً لهما، عقب إدانتهما بقتل المجني عليه لذات السبب سالف الذكر.

الإعدام شنقًا لشخصين قتلا شاب في سوهاج

حكمت محكمة جنايات سوهاج، بالإعدام شنقًا لشخصين في الثلاثينات من العُمر؛ إثر ادانتهما في قضية قتل شاب عشريني رميًا بالرصاص، وتقديمه قربانًا لفتح باب مقبرة أثرية، بالمنطقة الجبلية دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل البلاغ والواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، خلال منتصف العام الماضي، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة شاب عشريني بالمنطقة الجبلية، بها آثار طلقات نارية متفرقة بالجسم.

وتبين العثور على جثة المدعو (إبراهيم. ع. ا- 21 عامًا- عامل)، جثة هامدة ملقاة داخل المنطقة الجبلية، وأثبتت التحريات أن الشاب مُبلغ باختفائه من قبل أسرته قبل الواقعة، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعو (م. ع. ا- عامل، وا. ع. ا- عامل)، حيث قررا ذبح المجني عليه وتقديمه قربانًا لفتح باب مقبرة أثرية داخل المنطقة الجبلية دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه؛ لذات السبب سالف الذكر.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي احالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.

محافظة سوهاج حلم الثراء السريع المنطقة الجبلية وزير الداخلية مدير امن سوهاج محكمة جنايات سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

موضوعات متعلقة

هنقدمه قربان للجن.. عاملان ينهيان حياة شاب ليفتتحا مقبرة أثرية بسوهاج| القصة الكاملة

الإعدام شنقًا لشخصين قتلا شابا قربانًا لفتح مقبرة أثرية في سوهاج

مصرع أربعيني أثناء إخماده نيران حريق اشتعل بورشته وامتد لمنزله بسوهاج

مليون و100 ألف جنيه.. حبس مستريحة الملابس والمنسوجات في سوهاج

العناية الإلهية تُنقذ طالبًا من إزهاق روحه في سوهاج

مصرع شاب سقط من أعلى سقالة خشبية بسوهاج

أفقده عينه اليسرى..القصة الكاملة لإعتداء عامل على زميله بسلاح ناري في سوهاج

خطأ بالرقم القومي يُنهي 22 عامًا من حياة صاحبه في سوهاج

ترشيحاتنا

مؤتمر العمل العربي يواصل فعالياته لليوم الثاني.. والحوار الاجتماعي خيار استراتيجي

أخبار السيارات| الأسعار الجديدة لأرخص سيارات هيونداي.. 5 سيارات "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه.. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

تهاني تستغيث من زوجها: مقرف جدافي العلاقة الزوجية

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

حدث ليلا| تراجع الدولار في السوق السوداء.. ومفاجأة بشأن دخول الذهب إلى مصر.. وموقف نجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدامات أخرى لـ حبوب منع الحمل.. تعالج هذه الأمراض لدى النساء| تفاصيل

في ذكراه.. من هو النحات آدم حنين مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي؟

بعد 99 عاما.. أمريكية تحتفل بتخرج ابنها العجوز| شاهد

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ