جهود تحقيق الأمن الغذائي في مصر.. تفاصيل

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية جهود تحقيق الأمن الغذائي في مصر، والتي شملت التالي:

دعم الدولة التصنيع الزراعي والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحيوية.

رفع كفاءة الري الحقلي بأراضي الوادي والدلتا.

إنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية.

تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

تنمية الموارد المائية بإعادة استخدام مياه الصرف المعالج.

مشروع إقامة المركز اللوجستي العالمي لتجارة وتداول الحبوب بدمياط.

مشروعات الشون والصوامع المطورة لرفع الطاقة التخزينية المتاحة وتقليل الفقد في الأقماح.