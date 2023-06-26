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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

200 لاعب من 10 دول يشاركون في مهرجان الألعاب المائية بالغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

بمشاركة ٢٠٠ لاعب من مصر و٩ دول حول العالم من محبى وممارسى الرياضات المائية، شهدت منطقة الجونة بالغردقة انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان «الجونة للألعاب المائية 2023» برعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء.

ويضم المهرجان عددا من الأنشطة المائية الممتعة التي تتنوع بين رياضة الأمواج بالطائرات الورقية Kitesurfing والتزحلق على الماء Wakeboarding والإبحار بالمراكب الشراعية والتجديف بمشاركة لاعبين مصريين ودوليين يتنافسون جميعًا للفوز بجوائز مالية يصل قدرها 350 ألف جنيه.

وأعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذى للجونة عن سعادته بانطلاق فعاليات المهرجان للعام الثالث على التوالى وتحقيق الاستمرارية في استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية المتنوعة، مع الحفاظ على جميع عوامل النجاح من خلال توفير كل ما يلزم من مقومات وخدمات ومرافق على أعلى مستوى وتبنى الرياضات المائية المختلفة.

وأضاف عامر، أن مهرجان الجونة للألعاب المائية أكبر حدث للرياضات المائية في مصر والشرق الأوسط، ويجمع ما بين عشاق الأنشطة المائية من جميع أنحاء العالم، بهدف المنافسة والترفيه وتبادل الخبرات وعرض المنتجات والخدمات الجديدة.

ويتم تنظيم هذا المهرجان سنوياً بالجونة على مستوى عالمى، بهدف جذب أهم رواد رياضة الأمواج بالطائرات الورقية Kitesurfing، سواء من الرياضيين أو أهم العلامات التجارية لدعم الرياضة والسياحة في محافظة البحر الأحمر.

الشباب والرياضة رعاية وزارة الشباب والرياضة مهرجان الجونة مهرجان وزارة الشباب وزارة الشباب والرياضة

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