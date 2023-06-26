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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل عمه وإشعال النيران في جثته بالشرقية إلى فضيلة المفتي

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد مهدى وأمير ذكى حكمها بإحالة أوراق المتهم بقتل عمه واضرام النيران فيه الي فضيلة مفتي الديار المصرية وحددت جلسة ٣٠ أغسطس للنطق بالحكم.

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تعود احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد قيام "أيمن.م.ف" بقتل المجنى عليه "ربيع أ م" (عمه) عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك أثناء دخول المجنى عليه لمنزل المتهم لإعطائه إيجار العماره، فقام بطعنه بالسكين فى أنحاء متفرقة فى الجسد قاصدا إزهاق روحه، واضرم النيران فى جثمانه وذلك على النحو المبين فى تقرير الصفة التشريحية.

تم ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم ٤٠٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح الزقازيق والمقيدة برقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب الزقازيق، وبالعرض علي النيابة قررت أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

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