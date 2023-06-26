عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء اليونان يتعهد بوضع أهداف عالية المستوى للارتقاء بالبلاد

صدى البلد

تعهد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الإثنين، بوضع أهداف عالية المستوى خلال فترة ولايته الثانية على رأس الحكومة اليونانية.

وقال ميتسوتاكيس بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، إن "الانتصار في الانتخابات يعد تفويضا قويا للتحرك بشكل أسرع على طريق التغييرات الكبيرة التي تحتاجها هذه البلاد".

وتابع قائلا "بالنظر إلى الأغلبية الآمنة مع ما يقدر بـ 158 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 300 مقعد، فإن الأهداف عالية ويمكن لولاية ثانية أن تحول اليونان بصحة عامة أفضل وبلد قوي على خط المواجهة في أوروبا"، مؤكدا "لدينا الخطة والخبرة لتحقيق ذلك".

وأضاف رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس "هذا الدعم السخي يجعلني أشعر بمزيد من الواجب لخدمة البلاد بكل سلطاتي"، مضيفا أنه 

"لن يتسامح مع الغطرسة أو السلوك المغرور وسيحارب أي موقف يستهين بثقة المجتمع".

وأدى كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في اليونان لولاية ثانية اليوم الاثنين، بعد أن حقق حزبه فوزا كبيرا في الانتخابات العامة أمس الأحد.

اليونان رئيس وزراء اليونان رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

ترشيحاتنا

مفاجأة.. المجر تكشف شرط قبول انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

يوم عرفة .. اعرف ثواب صيامه ودعاء النبي فيه

متى يوم عرفة 2023؟.. باقي 600 دقيقة لتفتح السماء أبوابها فاستعد

الأزهر يعلن نتيجة أبناؤنا في الخارج بنسبة نجاح 99.5% للإعدادية و99.3% للابتدائية

أول تعليق من رئيس وزراء كندا على تمرد فاجنر في روسيا

اتفاق إسرائيلي بريطاني على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غريب.. لماذا ألقي روسي بنفسه من أتوبيس أثناء سيره ؟

طرق جديدة لذيذة لعمل الفشة والطحال

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ