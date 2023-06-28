احذر|الطفل في هذه الحالة يفقد الأم والأب معا.. استشاري صحة نفسية توضح

قالت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية، إن الأم التي تعمل و تقوم بالإنفاق على المنزل و الأولاد و خاصة في حالة عدم عمل الزوج و اعتماده على زوجته، له تأثير سلبي على الأبناء و أيضا على الأب الذي يفقد شخصيته داخل المنزل كقدوة حسنة لأبنائه.

وأضافت " شبانة"، خلال لقائها ببرنامج ست الستات المذاع عبر قناة "صدى البلد" و الذي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، أن الطفل في هذه الحالة يفقد الأم و الأب معا، ففقدانه للأب يكون بسبب فقدانه للقدوة، و من ناحية أخرى عدم قدرة الأم لتصبح كافية لدورها داخل المنزل بشكل كافي، علاوة على المشاكل الصحية و النفسية التي تعاني منها بسبب الشقاء الزائد في حياتها العملية.

وأوضحت"شبانة"، أن المرأة وقتها تشعر أنها بلا سند و تتعرض لكمية كبيرة من المشاكل مع زوجها بسبب فقدان دوره كزوج لها و أب لأبنائه، مشيرة إلى أن الزوجة في هذه الحالة تكون معرضة لضغط نفسي يمكن أن يتسبب في أمراض جسدية كثيرة.

