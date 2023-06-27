استشاري تغذية علاجية: تناول عسل النحل صحي لكن يسبب زيادة الوزن.. فيديو

أكد الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية وأمراض الباطنة، أن أغلب المصريين يتناول "وجبة الفتة خلال أول يومين في العيد، ولكن من ثالث أيام العيد، لا بد من اتباع نظام غذائي صحي، تجنبا لزيادة الوزن ونسبة الكوليسترول في الجسم.

وقال هاني جبران، خلال لقاء له لبرنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه يفضل عدم إستخدام السكر، والبعد عن تناول العسل النحل صحي ولكن يتسبب بزيادة الوزن، مع اللجوء "لسكر الدايت".

وتابع استشاري التغذية العلاجية وأمراض الباطنة، أن أن الملح الطبي الذي يباع في الصيدليات هو خطر جدا على الصحة، مؤكدا أنه لا بد أن يتم تناوله بأشراف طبي.

وأشار هاني جبران إلى أنه لا علاقة بين تناول الملج وزيادة الأملاح بالدم.، مؤكدا أن ملح الهيمالايا لا يساعد على التخسيس كما يشاع عنه.



يتسببان في زيادة الوزن

وأستكمل استشاري التغذية العلاجية تصريحاته قائلا “الأرز والمكرونة يتسببان في زيادة الوزن”.