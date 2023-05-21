استشاري تغذية علاجية: الشعرية سريعة التحضير غير صحية وتسبب مشاكل للمعدة

قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، إن تناول الشاي بعد الطعام لا يمثل خطورة علي الجسم كما يدعي البعض.

وأضاف "هاني جبران" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائيه، أن الشعرية سريعة التحضير غير صحية وقد تسبب قرحة في المعدة ومن الممكن أن تسبب في مشاكل متعددة في المعدة وبواسير.

وتابع هاني جبران، أنه لابد من الامتناع من الأكل خارج المنزل علي قدر الأماكن وخاصة المأكولات التي تكون بها شطة أكثر من الحد الطبيعي لأن ذلك سوف يسبب العديد من المشاكل الطبية للأشخاص.