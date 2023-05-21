هل يسبب الإندومي الوفاة؟.. أستاذ جهاز هضمي يفجر مفاجأة

علق الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، على وفاة شاب بسبب تناوله "الإندومي الكوري الحار".

وقال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "من الصعب القول أن الشعرية سريعة التحضير أو الأندومي قد تسبب الوفاة لأي شخص في الدنيا".

وأضاف: "الشعرية أحدث مشتقات القمح سواء مصنوعة من القمح أو من حبوب أخرى، فهذا مستحيل أن يسبب أي مشكلة بأي نوع، ومن الصعب الجزم بأن تناوله هو السبب في الوفاة".

وأشار إلى مستحيل الشعرية تعمل أي مشكلة ولكن يوجد ما يسمى بالتسمم الغذائي، وهناك أسباب كثيرة للموت بالطعام بسبب التسمم الغذائي، مضيفا: "من الممكن أن يحدث لنا تسمم غذائي من اللبن أو من الشوربة أو من الأرز".

