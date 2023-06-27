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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أرخص سيارة أوروبية في مصر 2023 .. بسعر مميز السيارة الأفضل في استهلاك الوقود.. سعر ومواصفات "سوزوكي التو" بعد عودتها

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة أوروبية في مصر موديل 2023 .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة رينو سانديرو 2023، هي أرخص نسخة أوروبية مقدمة من قبل الصانع الفرنسي بالسوق المصري، حيث تتوافرمحليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة.

الأفضل في استهلاك الوقود وبسعر مميز .. ما هذه السيارة ؟

تعتبر السيارة سوزوكي سيلاريو، واحدة من افضل السيارات المطروحة داخل السوق المصري من ناحية الاستهلاك المنخفض للوقود، حيث تشير الارقام الخاصة بها إلى 3.7 لترات عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر، بينما يتم تقديم السيارة محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من 399.900 جنيه.

بالأسعار .. 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر

تتعدد السيارات التي يقدمها الصانع الياباني في مصر، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV والكروس اوفر، والتي تحظى بشعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة للعديد من المقاومات.

سعر مرسيدس CLA 200 موديل 2023 في مصر .. صور

تواصل شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية من تألقها داخل السوق المصري، بعد طرح العديد من الطرازات القوية والمتنوعة، ومنها النسخة CLA 200 موديل 2023، والتي تتمتع بمظهر خارجي مميز، مع باقة من التجهيزات تشمل الفئة COUPE PROGRESSIVE.

"ضد الرصاص".. رنج روفر تحصل على تصفيح مميز من INKAS |صور

استطاعت رنج روفر، أن تقدم العديد من السيارات الرياضية القوية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تضم حزمة من وسائل التحكم عالية الأداء، تمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب القدرات الفنية والعديد من انظمة التحكم ووسائل دعم قائد المركبة.

 

تويوتا تكشف رسميا عن CHR الرياضية موديل 2024 .. صور

تواصل شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي، بعد أن كشفت النقاب رسميًا عن نسختها الجديدة CHR موديل 2024، والتي تضم الكثير من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب هيكل خارجي عصري يتمتع بالطابع الرياضي.

 

سعر ومواصفات "سوزوكي التو" بعد عودتها من جديد .. صور

تواصل شركة سوزوكي اليابانية من تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة تور Tour H1، والتي تتطابق إلى حد كبير مع النسخة الشهيرة التو، والتي كشفت عنها في وقت سابق من العام الماضي 2022، بينما صممت النسخة الجديدة للسوق الهندي، ويبدو أن سيتم طرحها بسعر ارخص عن قرينتها التو بعد أن تخلت عن العديد من التجهيزات.

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