بالأسعار .. 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر

تتعدد السيارات التي يقدمها الصانع الياباني في مصر، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV والكروس اوفر، والتي تحظى بشعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة للعديد من المقاومات.

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني

1 - سوبارو XV

تقدم السيارة سوبارو XV بسعر رسمي يتراوح بين 999,000 جنيه و 1,199,000 جنيه، بينما تعتمد هذه النسخة في قدراتها الفنية على تقنية الجر الكلي، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 114 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 5 نقلات، وزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.9 ثانية.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني

2 - سوزوكي فيتارا

تستمد السيارة سوزوكي فيتارا قوتها من محرك 4 سلندر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، جر أمامي، بينما يضخ محرك السيارة قوة إجمالية بلغت 120 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 13 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0، وتقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 899.900 جنيه للفئة الاولى، و 909.900 جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني

3 - ميتسوبيشي اكليبس كروس

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 بسعر يتراوح بين 1,030,000 جنيه و 1,190,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 1500 سي سي تيربو، وبقوة إجمالية قدرها 150 حصانا، مع 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي من 8 نقلات، وزمن للتسارع يقدر بـ 8.6 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني

4 - سوزوكي جيمني

تأتي السيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 بسعر يبدأ من 984.900 جنيه حتى 994.900 جنيه للفئة الثانية، وتضم جيمع الفئات محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "4 سلندر"، يتمكن من ضخ 102 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 130 نيوتن/متر، ودعمت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني

5 - ميتسوبيشي اكسابندر

يبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023 نحو 860,000 جنيه، و 910,000 جنيه للفئة الثانية، وتعمل السيارة بمحرك 1500 سي سي، وبقوة اجمالية قدرها 104 حصانا، بالاضافة إلى 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي من 4 نقلات، إلى جانب مدة تسارع تقدر بـ 13.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.