المعلمة جيهان.. حكاية أول جزارة في عين شمس| شاهد

قبل عيد الأضحى المبارك، لفتت المعلمة جيهان، أشهر جزارة في منطقة "عين شمس" الأنظار، في مهنة غلب عليها الرجال.

وقالت جيهان، البالغة من العمر ٣٣ عاماً، أنها بدأت المهنة من خلال زوجها الذي يعمل في الجزارة، وأحبت العمل واتقنت كافة جوانبه من الذبح وحتى البيع.

وأعربت عن فخرها بامتهان الجزارة، وتلقيها تشجيع كبير من الزبائن، الذين يحرصوا على شراء اللحم منها على وجه الخصوص.

وتعلم جيهان كافة تفاصيل عن اللحوم، بأنواعها، وتقف في السوق وسط الرجال بشجاعة دون آن ترى عيب في مهنتها.

وأضافت أن أسعار اللحم اليوم قبل عيد الأضحى، ٢٤٠ جنيهاً لكيلو الجملي، والكندوز ٢٨٠ جنيهاً للكيلو، والكبدة ٢٦٠ جنيهاً للكيلو، والبفتيك ٣٠٠ جنيهاً.

وأشارت أن الأسعار مرتفعة هذا العام بسبب سعر الأعلاف، ويقبل الكثير على شراء الجملي لتهاون سعره.

https://fb.watch/lpYaD5UY2M/?mibextid=v7YzmG