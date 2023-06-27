عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقولة القطط بـ7 أرواح تتحقق في الكويت.. لن تصدق ماذا حدث| شاهد

صدى البلد

هل سمعت بالمثل القائل إن القطط لديها 7 أرواح، ربما هذه الأسطورة الشائعة ورغم عدم صحتها هناك أسباب وراء إطلاقها ومنها هذه القصة الغريبة صعبة التصدق.

وبحسب وسائل إعلام فقد تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطعاً مصوراً يُظهر شاباً كويتياً وهو يخرج قطاً من تحت الأرض بعد أسبوع من صب الخرسانة.

وأثار هذا الفيديو استغراب الناشطين الذين أعربوا عن عدم تصديقهم للحادثة التي يصعب تفسيرها.

في حين عبّر العديد منهم عن استغرابهم من قدرة القط على البقاء تحت الأرض لمدة طويلة دون وجود ماء.

وأشار بعضهم إلى أن القط لا يستطيع البقاء بدون ماء لأكثر من 3 أيام، مما أثار شكوكهم في صحة الفيديو.

في موازاة ذلك لا يوجد معلومات إضافية حول مصدر الفيديو أو صحته، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي بعد من الجهات المعنية بشأن هذا الحدث.

بالفيديو| رجل أمن بالمسجد الحرام يشعل مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعل

موقع التواصل الاجتماعي شابا كويتيا صب الخرسانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

بالفيديو| رجل أمن بالمسجد الحرام يشعل مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعل

حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

الحق اشتري.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

هكذا وصفت وزارة الحج والعمرة وصول ضيوف الرحمن لعرفات

دوريات مسلحة وشرطة نسائية لتأمين احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة

يوم المباهاة والحج الأكبر.. نرصد الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن في عرفات|صور

هآرتس: جيش إسرائيل و"الشاباك" فقدا السيطرة على عنف المستوطنين

المركزي لمتبقيات المبيدات يستقبل عيد الأضحى بزيادة السعة الاستيعابية للمعامل.. تفاصيل

أمين الفتوى يكشف عن شروط وأحكام وأفضل وقت للأضحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن يختبر المياه قبل نزول البحر وسمكة قرش تداهمه في لحظة.. شاهد

تحذير .. تناول الكبدة النية يسبب أمراض خطيرة

قبل ساعات من العيد| انخفاض كبير في أسعار اللحوم البلدي.. اعرف الأماكن والمواعيد

احترس.. استهلاك بعض المشروبات يصيبك باضطرابات عصبية وفقدان ذاكرة

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ