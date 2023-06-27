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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالفيديو| رجل أمن بالمسجد الحرام يشعل مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعل

صدى البلد

مع انطلاق مناسك الحج، وسط أعداد قياسية لهذا العام، بدأت تطفو مشاهد تخطف القلوب من المسجد الحرام.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد أثار مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إعجاب السعوديين، وثق تعامل رجل أمن في المسجد الحرام مع امرأة كفيفة بكل عطف وحنان، حيث أمسكت ببزته العسكرية خلال الطواف حول الكعبة.

فقد أظهر الفيديو امرأة كفيفة تمسك برجل الأمن خلال الطواف حول الكعبة المشرفة.

في المقابل، وصف رواد منصات التواصل الاجتماعي المشهد بالرائع مبينين أن رجال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن يضربون أروع الأمثلة.

وظهر ذلك جلياً في الحرم المكي الشريف خلال جهودهم للحفاظ على أمن وسلامة زوار بيت الله الحرام، وقيامهم بتوفير سبل الراحة لهم والعمل على مساعداتهم وتلبية احتياجاتهم في كل وقت.

كما قدم هؤلاء صوراً رائعة عن إنسانية رجل الأمن السعودي عبر مشاهد متعددة وفي كافة جنبات المسجد الحرام، وقالوا إن هناك العديد من المشاهد والمواقف، لتشاهد رجل الأمن من تحت الشمس الحارقة والحرارة المرتفعة وهو يوصل رسالته العفوية لجميع أصقاع الأرض، بأنهم هنا لخدمة ضيوف الرحمن، يتفانون في العطاء والسهر على أمنهم وراحتهم.

يشار إلى أن الحجّاج وعددهم يناهز المليونين، بدأوا منذ فجر اليوم الثلاثاء بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات قرب مكة المكرمة، بعد أن أمضوا الليل في مخيّمات مكيفة في وادي منى، على بُعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة.

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