السعودية تعلن اكتمال تفويج الحجاج من المسجد الحرام إلى مشعر منى| فيديو

أعلن متحدث وزارة الداخلية السعودية طلال الشلهوب، اليوم الإثنين، اكتمال تفويج الحجاج من المسجد الحرام إلى مشعر منى مشيرًا إلى أن المملكة ستعاقب كل من حاولوا إدخال أفراد دون تصاريح.

وقال الشلهوب خلال مؤتمر صحفي: "فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية الحج.. وضبطنا عددا ممن حاولوا نقل أفراد بلا تصاريح إلى المشاعر المقدسة".

وتابع: " تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج من المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة، وسنعاقب كل من حاولوا إدخال أفراد دون تصاريح. إن نجاح الخطط يتطلب مشاركة الجميع في الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج.. فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج".

وبدأ منذ مساء الأحد، الحجاج ينتقلون بأعداد كبيرة إلى مشعر منى، على بعد نحو خمسة كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسية وهي صعود جبل عرفات، يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت السعودية، يوم الجمعة الماضي، عن استقبال أكثر من 99 مليون حاج، على مدى 54 عاما، حتى موسم حج العام الماضي. وهو الرقم الذي يتجاوز بالفعل عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، متوقعة مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا هذا العام.

وأتاحت السلطات السعودية، أمس السبت، عددا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها الحجاج عبر تطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قد أتاحت للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها تطبيق "توكلنا خدمات" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات مختلفة.

وأكدت الهيئة السعودية أن تطبيق "توكلنا خدمات"، والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، يقدم 241 خدمة إلكترونية، يتيح للحجاج الاستفادة منه بسبع لغات مختلفة، خاصة وأنه يمكن استخدامه في 77 دولة حول العالم.