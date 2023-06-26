أركان الحج وواجباته السبعة .. تعرف عليها بالتفصيل

حددت دار الإفتاء المصرية، أركان الحج ، والتي تهم كل مسلم الآن تزامنا مع أداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة.

أركان الحج

وأكدت دار الإفتاء، أن أركان الحج ، كما يلي: (الإحرام - الوقوف بعرفة - طواف الإفاضة - السعي بين الصفا والمروة).

واجبات الحج

وتعتبر أول واجبات الحج السبعة؛ الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الحاج، فمن جاء من مصر -مثلاً- يُحرم من ميقات الجحفة إذا حاذاه، ومَن كان قادماً من اليمن يُحرم من ميقات أهل اليمن يلملم ، وكذلك كل حاج يحرم من ميقات بلده.

أركان الحج

كما تعتبر ثاني واجبات الحج السبعة؛ الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. فمن كان في عرفة وقت النهار عليه أن يكمل إلى الغروب، ومن جاءها ليلاً كفاه الوقوف في الليل قبل أن يطلع الفجر؛ ويكون بذلك قد أدرك الحج.

وعن ثالث واجبات الحج السبعة؛ يأتي المبيت بمزدلفة بعد الانصراف في عرفة. والقدر الواجب أن يكون حاضراً بها بعد نصف الليل ولو لوقت قليل.

أما رابع واجبات الحج السبعة؛ المبيت بمِنى ليلة إحدى عشر، واثنا عشر لمن تعجل في حجّه، والليلة الثالثة عشر لمن لم يتعجل في حجه، والقدر الواجب أن يكون حاضراً بها معظم الليل.

وخامس واجبات الحج السبعة؛ رمي الجمرات الثلاث: وهي جمرة العقبة من ليلة النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق.

وسادس واجبات الحج السبعة؛ الحلق أو التقصير. الذي يشرع للرجل في الحج الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، أما المرأة فمطالبة بالتقصير فقط.

وأخيرا ، سابع واجبات الحج السبعة؛ طواف الوداع لغير الحائض والنفساء. حيث يجب على الحاج أن يكون آخر عهده بالحج هو طواف الوداع، فإذا فرغ من حجه يطوف بالبيت قبل السفر إلى بلاده.

