وزير الداخلية السعودي يتابع تنفيذ خطط تأمين الحج بمشعر منى

قام وزير الداخلية السعودي ورئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم، بزيارة مدينة مشعر منى والوقوف على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام .

وتابع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج، وعمليات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، خلال زيارته لغرفة العمليات بالمركز واستمع إلى شرح مفصل من مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي عن مراحل تنفيذ خطط أمن الحج للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة.

واستعرض الأمير عبدالعزيز بن سعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها، بالتعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومديرية الأمن العام السعودية، لمساندة قوات أمن الحج في تنفيذ مهامهم لإدارة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة وأثناء أداء المناسك في المسجد الحرام ومنشأة الجمرات.

وأتى خلال الزيارة برفقة نائب وزير الداخلية السعودي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.