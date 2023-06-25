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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. لقطات جوية لـ المسجد الحرام وقت طواف الحجاج وأداء المناسك

أرشيفية
أرشيفية

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” السعودية، اليوم الأحد، مشاهد جوية مبهرة للمسجد الحرام وقت طواف الحجاج حوله وأداء المناسك.

وأظهر الفيديو انتظام حركة الحجاج في المسجد الحرام فيما بدت الكعبة المشرفة وجميع أرجاء المسجد في غاية بهائها.

يأتي ذلك بالتزامن مع منظومة خدمات يتم تقديمها إلى الحجاج بمستويات عالمية وتشمل تلك المنظومة تقديم الخدمات الصحية ودقة إدارة الحشود وسرعة التدخل حال أية أسباب طارئة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قدوم (1,655,188) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس السبت .

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وأوضحت الجوازات في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,587,590) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (242,272) حاجاً.

وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60,768) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6,830) حاجاً.

الحجاج المسجد الحرام الكعبة المشرفة السعودية

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