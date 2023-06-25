تخطوا المليون ونصف.. الجوازات السعودية تعلن أعداد الحجاج لهذا العام

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قدوم (1,655,188) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس السبت .



وأوضحت الجوازات في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,587,590) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (242,272) حاجاً.

وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60,768) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6,830) حاجاً.



وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن.

وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية.