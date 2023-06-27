حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

يقف قادة ورؤساء حكومات عدة دول عربية وإسلامية، على صعيد عرفات الطاهر، اليوم الثلاثاء، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وسط جموع من حجاج بيت الله الحرام، توحدهم جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومناصبهم، ملابس الإحرام البيضاء.

وبحسب وسائل إعلام ، يؤدي الحج هذا العام كل من رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين والرئيس الباكستاني عارف علوي، والسنغالي ماكي سال، وملك ماليزيا عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، يُرافقه نجله ولي عهد ولاية بهانج إبراهيم عالم شاه عبدالله.

كما يؤدي الحج هذا العام أيضا نائب رئيس المالديف فيـصل نسيم، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورؤساء حكومات فلسطين، محمد إبراهيم أشتية، ولبنان نجيب ميقاتي، والصومال حمزة عبدي بري، والنيجر أحمدو محمدو.

وبدأت قوافل ضيوف الرحمن، ومن بينهم قادة ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية الذين يؤدون الحج، التوافد على صعيد عرفات، مع إشراقة صباح الثلاثاء، للوقوف على صعيده الطاهر، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ويشهد موسم الحج هذا العام عودة أعداد الحجاج لمستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث سمحت السعودية بأداء فريضة الحج في العام الجاري، دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات شهدت تقليص عدد الحجاج على خلفية انتشار الفيروس.