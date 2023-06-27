عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

صدى البلد

يقف قادة ورؤساء حكومات عدة دول عربية وإسلامية، على صعيد عرفات الطاهر، اليوم الثلاثاء، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وسط جموع من حجاج بيت الله الحرام، توحدهم جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومناصبهم، ملابس الإحرام البيضاء.

وبحسب وسائل إعلام ، يؤدي الحج هذا العام كل من رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين والرئيس الباكستاني عارف علوي، والسنغالي ماكي سال، وملك ماليزيا عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، يُرافقه نجله ولي عهد ولاية بهانج إبراهيم عالم شاه عبدالله.

كما يؤدي الحج هذا العام أيضا نائب رئيس المالديف فيـصل نسيم، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورؤساء حكومات فلسطين، محمد إبراهيم أشتية، ولبنان نجيب ميقاتي، والصومال حمزة عبدي بري، والنيجر أحمدو محمدو.

وبدأت قوافل ضيوف الرحمن، ومن بينهم قادة ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية الذين يؤدون الحج، التوافد على صعيد عرفات، مع إشراقة صباح الثلاثاء، للوقوف على صعيده الطاهر، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ويشهد موسم الحج هذا العام عودة أعداد الحجاج لمستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث سمحت السعودية بأداء فريضة الحج في العام الجاري، دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات شهدت تقليص عدد الحجاج على خلفية انتشار الفيروس.

وزير الداخلية السعودي يتابع تنفيذ خطط تأمين الحج بمشعر منى

حجاج بيت الله يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف على جبل عرفات .. فيديو

رؤساء حكومات عرفات الحج بيت الله الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

دعاء يوم عرفة للميت.. 4 كلمات تنجيه من عذاب القبر وتثبته عند السؤال

ارتفاع واضح في درجات الحرارة..تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

صفقة عالمية جديدة.. أهلي جدة ينتظر قرار نجم ليفربول النهائي

مكان الوقوف بعرفة.. احذر قضاء يومك قرب هذا المسجد يفسد الحج

موعد أذان المغرب يوم عرفة.. ودعاء الرسول عند الإفطار

مجنونة أكتر من الطماطم.. هل يتخلى المصريون عن اللحوم بسبب الأسعار| مصدر يكشف

التموين: ضخ 130 طن لحوم حمراء استعدادا لاستقبال عيد الأضحى 2023

شاهد.. ماذا يقول الله لملائكته يوم عرفة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر من الإفراط في هذه الأطعمة خلال العيد

بالدولار والمصري.. تعرف على سعر فستان مي عمر في زفاف ابنة خالد صلاح

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

نشرة المرأة| طرق تخزين اللحم والممبار.. نصائح لصيام وقفة عرفة.. اليوم العالمي للنظارات الشمسية.. اعرف فوائدها.. ومعايير ارتدائها بالأماكن المغلقة

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ