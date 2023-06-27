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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 200 ساحة و4 آلاف و495 مسجداً لصلاة عيد الأضحى بكفر الشيخ

فرحة العيد
فرحة العيد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تجهيز 200 ساحة و4 آلاف 495 مسجدًا من المساجد  التي تقام بها صلاة الجمعة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، غداً الاربعاء، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مقدما خالص التهنئة لأهالي المحافظة، بمناسبة حلول العيد، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل سوء، مطالبا بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التزاحم، باشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة.
 

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ووجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع رؤساء المدن لتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات الملحقة بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، ومديرى المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد بمختلف قطاعات المحافظة، لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات.

وكلف بتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم وضع خطة استعداداً لعيد الضحى المبارك، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج، والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة، والأئمة المشهود لهم بالاعتدال، مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات المعنية، لافتا إلى أن موعد أداء صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 6:20 صباحًا، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل ساحة وآخر احتياطي من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ على التواصل بين مديري الإدارات الفرعية وغرفة العمليات، وعمل تقرير مفصل عند نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، وضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، على أن بيع صكوك الأضاحي مستمر حتى قبل غروب شمس ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد فى المنافذ الرسمية فى كل إدارة بكافة أنحاء محافظة كفرالشيخ، ووضح أن صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه، وأن صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا، وأن سعر صك الأضحية البلدي ، 8 ألاف جنيه، وسعر صك الأضحية المستورد، 5 ألاف جنيه، كما هو معلن من قبل وزارة الأوقاف، ويستمر التبرع حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق .

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