سفر 16 ألفًا من عمالة موسم الحج على متن 14 رحلة بحرية

أنهت هيئة موانئ البحر الأحمر تنظيم رحلات بحرية لنقل عمالة موسم الحج ، وتمت عبر عبارات تنقلت بين ميناء سفاجا البحري في مصر وميناء ضبا في المملكة العربية السعودية، حيث تم نقل حوالي 16 ألف راكب من فئات مختلفة مثل الجزارين والسائقين والحلاقين والعمالة الأخرى، وتم تنظيم 14 رحلة بحرية لهذا الغرض.

قام مسؤولو هيئة موانئ البحر الأحمر بتنسيق جميع الجهات العاملة في ميناء سفاجا لتوفير جميع التسهيلات اللازمة وتسريع إجراءات المغادرة. تم تكثيف خدمات الشرطة والجمارك في صالات الوصول لتسريع إجراءات التفتيش والجمارك وتقليل الوقت المستغرق. تم تشديد إجراءات التفتيش وكشف المفرقعات، وتنسيق مع جميع الجهات المعنية في مدينة سفاجا مثل إدارة المرور لتوفير دوريات لمراقبة ومنع أي محاولة استغلال للعمالة قبل دخولها الميناء. تم فرض الالتزام على شركات النقل البحري بجدولة وصول العبارات ومنعها من تجاوز الأعداد المسموح بها. قامت لجنة تفتيش بحري بمراجعة العبارات قبل السماح لها بالمغادرة للتحقق من صلاحيتها للإبحار. تم توفير جميع إجراءات السلامة ومعدات الإنقاذ والإطفاء وفقًا لعدد الركاب، وفي حالة عدم الامتثال للمعايير، يتم منع العبارة من المغادرة و توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.

من المقرر أن يتم تنظيم رحلات العودة لعمالة موسم الحج عبر الرحلات البحرية بين ميناءي ضبا وسفاجا، بعد اكتمال مناسك الحج وبدء الحجاج في العودة إلى بلادهم.